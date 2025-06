Polícias do RJ, de Londres e a Interpol investigam o desaparecimento de turista britânico

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Scotland Yard e a Interpol investigam o desaparecimento do turista britânico Denis Kopanev, de 33 anos. Uma nova imagem mostra o bancário correndo com a lanterna do celular acesa na estrada, no mesmo dia em que sumiu, em 9 de junho. Ele estava hospedado em uma casa alugada, onde os pertences e o passaporte foram encontrados. A mãe de Denis, que vive na Rússia, está sendo acompanhada pela Embaixada Britânica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!