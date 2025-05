Prazo para regularização do título de eleitor de quem não justificou termina na segunda (19)

Termina segunda-feira (19) o prazo para a regularização do título de eleitor das pessoas que não votaram e nem justificaram a ausência nas últimas três eleições. São mais de cinco milhões de brasileiros nessa situação. Quem não regularizar o título fica impedido de votar, tomar posse em cargo público, tirar passaporte e, no caso de servidores públicos, pode ter o salário bloqueado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!