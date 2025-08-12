Pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morre aos 39 anos

O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos. Ele estava internado desde junho, quando sofreu um atentado. O político da oposição foi atingido por três tiros enquanto discursava na capital colombiana. Até agora foram presos seis suspeitos de envolvimento no ataque. No último sábado, Uribe teve uma hemorragia no crânio e o quadro clínico piorou. A morte do senador colombiano foi anunciada na manhã de hoje por sua esposa. No centro de Bogotá, bandeiras foram colocadas a meio mastro. O corpo vai ser velado na sede do Congresso até quarta-feira (13).



