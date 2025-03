Prefeitura do RJ anuncia que vai comprar imóvel de ‘Ainda Estou Aqui’ para visitação pública

A vitória do Brasil no Oscar aumentou o movimento de turistas na frente da casa que foi cenário para o filme "Ainda Estou Aqui" no Rio de Janeiro. A Prefeitura da cidade anunciou que vai comprar o imóvel para visitação pública. A casa também servirá para abrigar a Rio Filme, empresa pública voltada para investimentos no setor audiovisual. Com o decreto no Diário Oficial, os proprietários são obrigados a vender a casa para o município.



