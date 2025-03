Prefeitura do RJ volta atrás e desiste de criar Força Municipal para ajudar no policiamento

Depois de anunciar a criação de uma força municipal para ajudar no policiamento do Rio de Janeiro, a prefeitura voltou atrás e agora pretende armar a Guarda Municipal. A medida foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes após críticas à criação de uma força de segurança na cidade. O projeto original previa um grupo armado independente da Guarda Municipal. De acordo com a nova proposta, o policiamento será feito por um grupamento específico, dentro da própria Guarda. A "Força de Segurança Armada" terá 4.500 agentes. O efetivo poderá ser composto por ex-militares ou guardas municipais. O grupamento vai ser monitorado pelo Ministério Público e poderá atuar em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, mas não terá poder de investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!