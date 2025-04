Presença de jovens no mercado cresce e número dos chamados ‘nem-nem’ atinge o menor patamar

Um estudo aponta que houve um aumento da participação dos jovens no mercado de trabalho. O número dos chamados “nem nem”, jovens quem não trabalham nem estudam, chegou ao menor patamar desde o início da série, em 2012: 5,3 milhões de pessoas. A taxa de desocupação entre quem tem de 18 a 24 anos recuou de 25% em 2019 para 14% no ano passado. Segundo especialistas, a expansão do ensino técnico e os programas de aprendizagem ajudaram a aumentar o número de jovens no mercado de trabalho. Comércio, serviços e tecnologia são os setores que mais contratam esse público atualmente. O estudo também mostra um aumento de 54% nos estagiários do país.



