Presidente da Coreia do Sul escapa de votação de impeachment neste sábado (7)

O presidente da Coreia do Sul escapou de uma votação de impeachment neste sábado (7). Uma manobra de parlamentares aliados manteve Yoon Suk Yeol no cargo. Eles saíram do plenário sem votar e eram necessários pelo menos dois terços dos votos para o afastamento. A população voltou a protestar. Milhares de pessoas tomaram as ruas da capital Seul. O presidente da Coreia do Sul é acusado de traição e de golpe contra a democracia depois de fechar o Congresso e tentar impor uma lei marcial no país.