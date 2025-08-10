Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Presidente da Ucrânia rejeita entregar para Rússia os territórios conquistados durante a guerra

A declaração é uma resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump

JR na TV|Do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ucranianos não vão recompensar a Rússia entregando terras aos invasores. A declaração é uma resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump, que sugeriu uma troca de territórios benéfica para os dois lados, como alternativa para encerrar a guerra.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Guerra
  • Rússia
  • Ucrânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.