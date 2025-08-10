Presidente da Ucrânia rejeita entregar para Rússia os territórios conquistados durante a guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ucranianos não vão recompensar a Rússia entregando terras aos invasores. A declaração é uma resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump, que sugeriu uma troca de territórios benéfica para os dois lados, como alternativa para encerrar a guerra.



