Presidente da Venezuela Nicolás Maduro convoca alistamento para toda a população

O presidente da Venezuela Nicolás Maduro convocou para este fim de semana um alistamento para toda a população. Nicolás Maduro chamou reservistas, homens, mulheres e todas as pessoas que queiram integrar o plano de soberania nacional. A mobilização é contra o que chamou de ameaças do imperialismo. Um atraso que não muda os planos do governo americano que vai manter embarcações de guerra na região sob pretexto de combater o tráfico de drogas e para os Estados Unidos, Maduro é chefe do narcotráfico na Venezuela. Nesta sexta-feira (22), em um encontro entre presidentes latinos americanos, Gustavo Petro da Colômbia, sem citar os Estados Unidos, disse que estão usando o narcotráfico como desculpa para invasão militar.



