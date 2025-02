Presidente do STF, Luís Roberto Barroso discute em SP uso de câmeras corporais por PMs

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, esteve em São Paulo para discutir o uso de câmeras corporais por policiais militares. A reunião, que durou cerca de duas horas, contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do comandante-geral da Polícia Militar. Durante o encontro, Barroso destacou que o modelo de gravação ininterrupta eleva os custos de armazenamento. Com isso, foi introduzido um novo modelo tecnológico que promete otimizar recursos e aumentar o número de câmeras.