Presidente Lula afirma que vai manter o IOF

Em entrevista exclusiva à RECORD, Lula abordou uma pauta que tem sido motivo de conflito entre o governo e o Congresso: o IOF. O presidente antecipou que o imposto será mantido, mas não descarta fazer ajustes se necessário. Em recado ao Congresso, Lula afirmou que as emendas parlamentares serão atingidas caso tenha que cortar R$ 10 bilhões do orçamento e completou: “Fazer decreto é responsabilidade do presidente”.



