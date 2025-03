Presidente Lula embarca para Ásia para cumprir agendas no Japão e no Vietnã

O presidente Lula embarca neste sábado (22) para a Ásia, onde tem agendas no Japão e no Vietnã. Em Tóquio, no Japão, o presidente vai ter encontros com o imperador Naruhito, com o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, e ainda com empresários brasileiros e japoneses. Com uma comitiva de cem integrantes, Lula vai debater maneiras de fortalecer o comércio e os investimentos entre os países. De lá, o chefe do Executivo seguirá para Hanói, no Vietnã para estreitar laços comerciais. Onze ministros e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, acompanham o presidente.



