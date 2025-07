Presidente Lula fala sobre carta enviada por Trump para anunciar tarifa de 50%

Em entrevista exclusiva à jornalista Christina Lemos nesta quinta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e classificou a atitude como desrespeitosa. Lula também falou do interesse em criar uma moeda que torne o Brasil independente da compra do dólar para negociações com outros países.



