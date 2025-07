Presidente Lula participa de Congresso da UNE em Goiânia e se pronuncia sobre tarifaço de Trump

O presidente Lula participou nesta quinta-feira (17) da abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Goiânia (GO). Em resposta ao tarifaço anunciado por Donald Trump, Lula disse que o Brasil pode taxar as empresas americanas de tecnologia. O tema do encontro, "o Brasil se une pela soberania", dominou o discurso do presidente. Lula ainda disse que desde maio, o governo tenta negociar um acordo com os Estados Unidos. Ele também defendeu taxar as big techs, grandes empresas americanas de tecnologia.



