Presidente Lula participa de reuniões com chefes de Estado do BRICS

O presidente Lula participou hoje (5) de uma série de reuniões com chefes de Estado e representantes dos países que fazem parte do BRICS, o grupo das maiores economias emergentes do mundo. O evento é realizado no Rio de Janeiro. O encontro foi organizado pela Confederação Nacional da Indústria e discutiu o fortalecimento do comércio entre os países e estratégias para facilitar os financiamentos. Lula defendeu uma ação multilateral com regras sobre ferramentas de inteligência artificial. Além dos fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, hoje o BRICS conta com outros seis países membros e dez parceiros. Um mercado que corresponde a quase metade da população mundial.



