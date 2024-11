Presidente Lula se reúne com diretor da PF, Moraes e Zanin após atentado em Brasília

O presidente Lula deixou o Palácio do Planalto pouco antes de acontecerem as explosões em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. Depois do atentado, o presidente se reuniu no Palácio da Alvorada com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Lula não falou publicamente sobre as explosões, mas ministros têm se pronunciado. Nesta quinta (14), o presidente despachou normalmente do Palácio do Planalto e viajou para o Rio de Janeiro no fim da tarde.