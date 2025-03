Presidiários extorquem R$ 1,8 milhão de vítima que caiu em golpe dentro de aplicativo de encontro

Criminosos criaram perfis falsos em um aplicativo de encontro para pessoas de alto poder aquisitivo e começaram a extorquir dinheiro das vítimas. Uma das pessoas enganadas perdeu R$ 1,8 milhão. Os crimes eram praticados de dentro de presídios. Durante a operação, 40 policiais fizeram uma varredura em um presídio no sul do país. A suspeita é que detentos estavam envolvidos em golpes milionários aplicados em médicos e empresários paulistas. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A investigação começou depois de três vítimas procurarem a polícia.



