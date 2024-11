Preso em São Paulo suspeito de participar do roubo a idoso de 81 anos

Um jovem de 21 anos foi preso em São Paulo suspeito de participar do roubo a um idoso de 81 anos no bairro Perdizes. O aposentado foi abordado e derrubado por dois jovens que tentaram arrancar sua correntinha. Câmeras registraram o momento da abordagem. Após o incidente ocorrido numa sexta-feira à tarde, o aposentado relatou uma mudança psicológica significativa em sua rotina. Dados oficiais indicam que os roubos cresceram 12% neste ano comparados ao anterior no bairro. A Secretaria da Segurança Pública informou sobre a prisão do suspeito e mencionou uma redução geral dos roubos na área com mais mil prisões realizadas recentemente.