Minuto JR: Piloto de avião agrícola faz pouso forçado em área de mata na Grande Maceió (AL)

O piloto de um avião agrícola precisou fazer um pouso forçado numa área de mata em pilar, na Grande Maceió. A aeronave teve falha no motor. O piloto teve ferimentos leves e foi levado ao hospital. O avião teve pequenos danos na fuselagem. E ainda: uma operação contra fraudes bancárias prendeu 21 pessoas no Maranhão e no Piauí.



