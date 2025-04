Aumento no preço do cacau deve deixar os ovos de Páscoa mais caros este ano

O aumento no preço do cacau deve deixar o presente da Páscoa mais caro esse ano. No Pará, um dos maiores produtores de cacau do mundo, empresários buscam alternativas para baratear o cultivo. A fruta ficou mais cara a partir do segundo semestre do ano passado, após a quebra de safra dos grandes produtores africanos, em especial Gana e Costa do Marfim. Neste ano, os produtores brasileiros estão otimistas. A safra deve ser melhor que a de 2024. Atualmente, o país é o sexto maior produtor de cacau do mundo, com mais de 300 mil toneladas por ano.



