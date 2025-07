Lula convoca reunião de emergência após anúncio de taxação feito por Donald Trump

Em Brasília, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência depois do anúncio de taxação feito por Donald Trump. No início da noite, Lula convocou o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das relações exteriores, Mauro Vieira, para debater essa taxação imposta a todos os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto.



