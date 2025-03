Previsão do tempo alerta para fortes pancadas de chuva pelo Brasil neste domingo (30)

O domingo (30) promete ser abafado e com fortes pancadas de chuva pelo Brasil. Em Curitiba, o sol predomina e chove rápido à tarde. Para São Paulo e Campo Grande, tem alerta para chuva com raios, trovoadas e ventanias. A frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e causa tempestades sobre todo o estado. Entre Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e interior de São Paulo, os ventos que sopram da região amazônica provocam as pancadas de chuva.



