Previsão do tempo: partes da região Sul podem registrar geada neste sábado (9)

Nas serras Gaúcha e Catarinense há chance de precipitação invernal, como neve ou chuva congelada

JR na TV|Do R7

A onda de frio segue sobre o sul do país e a partir deste sábado (9), as temperaturas começam a cair também em partes do sudeste e do centro-oeste. Pode gear nas primeiras horas na região da Campanha Gaúcha e entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Nas serras Gaúcha e Catarinense há chance de precipitação invernal, como neve ou chuva congelada. Acompanhe os detalhes da previsão.

