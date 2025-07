Previsto para setembro, Pix parcelado deve atender 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito

O Banco Central planeja para setembro o lançamento do pix parcelado, que deve atender 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito. Algumas instituições financeiras já oferecem a modalidade. Mas órgãos de defesa do consumidor alertam para os clientes ficarem atentos às taxas de juros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!