Primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas termina neste sábado (1º)

Neste sábado (1º), terminou a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O grupo terrorista divulgou um vídeo em que um dos reféns aparece ainda em cativeiro. Durante seis semanas, 25 reféns e oito corpos de vítimas foram devolvidos às famílias israelenses. Os mediadores do Egito e do Catar trabalham por extensão da primeira fase do acordo de cessar-fogo. A intenção é conseguir a libertação de mais reféns.



