Principal índice da Bolsa de Valores sente o golpe da escalada do 'tarifaço' e fica no vermelho

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, sentiu o golpe da escalada mundial dos tarifaços e foi negociado em baixa durante todo o dia. A taxação dos Estados Unidos sobre produtos de vários países foi assunto entre lideranças e autoridades, como Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Logo na abertura do mercado, o Ibovespa despencou 1,7%. O dia fechou com queda de 1,31%.



