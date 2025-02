Principal reforço do Fluminense, uruguaio Agustín Canobbio é apresentado no clube

Nesta terça (21), o uruguaio Agustín Canobbio falou pela primeira vez como atleta do Fluminense. O Tricolor carioca desembolsou R$ 37 milhões para comprar o atacante. O uruguaio de 26 anos veio do Athletico Paranaense e se tornou a contratação mais cara da história do Fluminense. Canobbio já estreou no empate contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, mas só foi apresentado oficialmente hoje.