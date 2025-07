EUA: secretário do Tesouro diz que país não tem pressa para negociar tarifas

Uma comissão de senadores vai aos Estados Unidos para abrir diálogo e tentar reverter a tarifa de 50%. O secretário de tesouro dos Estados Unidos disse que o país não tem pressa para negociar as tarifas impostas a outras nações. Atualmente, o Brasil é o mais atingido, com alíquotas de importação de 50%.



