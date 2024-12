Produção estimada de soja deve ultrapassar 166 milhões de toneladas

O mercado de grãos está aquecido no país. A produção estimada de soja, da safra 2024/2025, deve ultrapassar 166 milhões de toneladas. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o aumento será de 12% em relação à safra anterior. Os números consolidam o Brasil como o principal exportador de soja do mundo, responsável por 42% da produção no planeta. Feiras de negócios, como a Fenasoja, desempenham um papel estratégico, estimulando negócios, pesquisa e inovação.