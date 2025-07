Proibida, ‘luta de espadas’ faz casa pegar fogo em Salvador (BA) após explosivo entrar pela janela

Uma prática criminosa e que pode provocar graves acidentes tem se repetido em diversos pontos de Salvador. É a 'luta de espadas'. Em um dos casos registrados, uma casa pegou fogo depois de um explosivo entrar pela janela. Mesmo sendo crime na Bahia, ninguém foi preso. Só no mês de junho, 76 pessoas deram entrada nas unidades de saúde com queimaduras provocadas por fogos. Muitas vezes, os acidentes causam danos irreversíveis.



