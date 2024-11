Projeto de irrigação está transformando a vida de agricultores na Bahia

Agricultores baianos se aliaram à tecnologia e à ciência para aumentar a produtividade com o uso racional de água na irrigação. Atualmente, já é possível mapear as reservas no subsolo e captar esse recurso sem comprometê-las. O uso da chuva artificial garante que as plantações recebam águam na quantidade e momentos adequados. O uso da irrigação permite o cultivo de espécies onde, normalmente, elas não vingariam.