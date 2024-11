PT assina documento do Foro de São Paulo reconhecendo a reeleição de Maduro na Venezuela

O PT, partido do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um documento do Foro de São Paulo reconhecendo a reeleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela e se solidarizando com as instituições do país. O Palácio do Planalto declarou que não vai se pronunciar sobre o documento e que a posição do governo continua a mesma, a de defender novas eleições no país.