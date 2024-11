PT, Podemos e MDB decidem apoiar candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados

PT, Podemos, MDB decidiram apoiar a candidatura de Hugo Motta, do Republicanos, à presidência da Câmara dos Deputados. Na noite desta quarta (30), o líder do PL na Câmara, Altineu Cortês, anunciou que o partido também decidiu apoiar a candidatura de Motta. Na terça (29), o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o PP declararam apoio ao líder do Republicanos.