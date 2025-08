Putin afirma que quer 'paz duradoura e estável com a Ucrânia'

O presidente russo Vladimir Putin disse, nesta sexta-feira (1º), que quer uma paz "duradora e estável com a Ucrânia." No campo de batalha, a Rússia aumentou os ataques com lançamento recorde de drones nos últimos 30 dias. Somente em julho, o país lançou 6,4 mil drones e mísseis, cerca de 13% mais do que o arsenal aéreo usado em junho. Nesta sexta (1º), os bombardeios deixaram três mortos e 37 feridos. A ofensiva aconteceu na semana em que o presidente americano deu um ultimato à Vladimir Putin para negociar o fim da guerra até o dia 8 de agosto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!