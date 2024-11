Putin diz que não virá ao encontro do G-20 no Brasil 'para não tirar o foco da atenção no encontro' Presidente russo tem um pedido de prisão decretado pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra cometidos durante a invasão da Ucrânia

JR na TV|Do R7 18/10/2024 - 21h40 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share