Putin prepara uma resposta ao ataque ucraniano com drones, afirma Trump após conversa por telefone

Nesta quarta-feira (4), o presidente Donald Trump conversou com Putin por telefone. O líder russo revelou que prepara uma resposta ao ataque de drones ucranianos. Sobre a guerra comercial, a Casa Branca segue negociando com outros países em busca de acordos tarifários. Donald Trump deu a entender, que as conversas com a China não avançaram. Nesta quarta-feira, entrou em vigor o aumento nas tarifas sobre a importação de aço e alumínio. O tributo, anunciado por Trump, chegou a 50% e afeta diversos parceiros comerciais dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Além de Harvard, o governo americano acusou a universidade de Columbia de não combater o antissemitismo.



