Quadrilha cria perfil de falsa confeitaria para vender drogas via delivery nas redes sociais

A Polícia Civil descobriu que uma quadrilha criava perfis falsos em redes sociais para vender drogas. Os traficantes inventavam lojas de confeitaria para não chamar a atenção. A entrega se concentrava em bairros de alto padrão de São Paulo. Três integrantes do grupo foram presos. O casal de 24 e 25 anos foi detido em flagrante em uma casa, na zona sul de São Paulo. O imóvel era usado para guardar drogas que seriam vendidas para jovens de classe média alta. No local, os policiais encontraram maconha prensada, haxixe e drogas sintéticas. O grupo criou um perfil de uma falsa confeitaria. Na fachada, eram anunciados bolos, mas segundo a polícia, os clientes sabiam que drogas eram vendidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!