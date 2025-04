Quadrilha é suspeita de movimentar R$ 3,5 bilhões para espalhar notícias falsas nas eleições de 2024

A Polícia Federal investiga uma quadrilha suspeita de movimentar R$ 3,5 bilhões para espalhar notícias falsas nas eleições municipais do ano passado. Em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, policiais cumpriram dez mandados de busca e apreensão. Um dos alvos é o prefeito de Cabo Frio, Doutor Serginho. Segundo a PF, atores contratados pelos suspeitos encenavam diálogos em locais de grande circulação para desmoralizar candidatos. O material, financiado com dinheiro público, era filmado e publicado nas redes sociais.



