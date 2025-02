Cerca de 2 milhões de brasileiros aguardam na fila por benefícios do INSS, enfrentando um tempo médio de espera de 39 dias, o maior em cinco anos. O presidente do INSS atribui os atrasos à greve dos servidores e ao que chama de uso inadequado da fila.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!