Quase um milhão de famílias vão deixar de receber o Bolsa Família em julho

Quase 1 milhão de famílias vão deixar de receber o bolsa família em julho, por terem ultrapassado o limite de R$ 218 de renda mensal por pessoa. Dessas famílias, 536 mil vão deixar o programa porque excederam o prazo da chamada regra de proteção. Essa medida garante que os beneficiários continuem recebendo 50% do auxílio por dois anos, mesmo após aumento da renda. Outras 385 mil serão excluídas sem ter direito à proteção, pois passaram a ganhar, por integrante, mais de R$ 759, que é o teto para se enquadrar na regra. A situação do benefício pode ser feita pelo site do CadÚnico, pelo aplicativo "Bolsa Família" ou pelo telefone 121.



