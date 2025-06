Quatro homens são presos no RJ suspeitos de receptar fios de cobre de concessionárias de energia

Quatro homens foram presos no Rio suspeitos de atuar na receptação de fios de cobre de concessionárias de energia. Os registros deste tipo de crime aumentaram 142% de um ano para outro. A operação da polícia teve como alvo grandes empresas do ramo de reciclagem. Segundo as investigações, o esquema chegou a movimentar R$ 2,5 bilhões nos últimos três anos. 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um deles os agentes identificaram um caminhão de uma recicladora, que foi usado para transportar cabos furtados.



