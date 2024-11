Quatro militares são presos suspeitos de planejar matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes

Nesta terça (19), foi decretada a prisão de quatro militares das forças especiais do exército e um policial federal, suspeitos de planejar a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As investigações apontam que o grupo tramou um golpe de estado para impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. Entre os presos, estão o general de brigada Mário Fernandes - ex-número dois da Secretaria-geral da presidência no governo de Jair Bolsonaro, e os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Andrade. Os quatro militares são ‘kids pretos’, integrantes das forças especiais do exército brasileiro. O documento foi descoberto graças a mensagens excluídas do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Elas foram recuperadas pela Polícia Federal. O plano de execução também foi encontrado pelos agentes da PF dentro da casa de Mário Fernandes.