Quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil, mostra estudo do Ministério da Justiça

Quatro mulheres são mortas por dia no Brasil só por serem mulheres. Foram quase 1.500 assassinadas em 2024. É o maior número de feminicídios já registrado na série histórica. Este é o dado negativo do Mapa da Violência do Ministério da Justiça, que foi divulgado hoje (11). Ainda segundo o levantamento, mais de 35 mil homicídios foram registrados no país em 2024, representando uma redução de 6,33% em relação a 2023. Apesar da queda, as tentativas de homicídio aumentaram mais de 7%. Os casos de latrocínio caíram 1,65%. Já as mortes decorrentes de intervenção policial também apresentaram queda: 4% a menos que no ano anterior, com 6.134 vítimas.



