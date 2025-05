Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos e oito feridos nos EUA

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte na manhã desta quinta-feira (22), em San Diego, nos Estados Unidos. Ao menos dez casas foram atingidas e diversos carros incendiados. Não há relato de vítimas no solo. A aeronave, que partiu do estado do Kansas, tinha como destino a cidade de San Diego. De acordo com os bombeiros, havia muita neblina no momento do acidente. As causas da queda são investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!