Real Time Big Data: 62% dos brasileiros querem Dorival fora da seleção

O Instituto Real Time Big Data fez uma pesquisa, encomendada pelo Jornal da Record, sobre o atual momento da seleção brasileira. A primeira pergunta feita pelo instituto foi: o que você acha do trabalho do técnico da seleção, Dorival Júnior? Cerca de 23% aprovam, 64% desaprovam e 13% não sabem ou não responderam. Perguntados se Dorival deve continuar à frente da seleção, 62% disseram que não.



