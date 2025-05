Receita Federal divulga balanço da entrega das declarações do Imposto de Renda

Terminou ontem (30) o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. Até as 23h59 de ontem foram 43 milhões e 344 mil declarações de pessoas físicas. O número ficou abaixo dos 46 milhões estimados. 56% têm imposto a restituir. 22% tiveram imposto a pagar e outros 21% não vão pagar, nem receber. Quem não entregou dentro do prazo, vai ter que pagar uma multa, que pode chegar a até 20% do valor devido.



