Receita Federal lança ferramenta que impede uso de CPF por terceiros sem que o dono saiba

Um homem de Minas Gerais conseguiu na Justiça o direito de trocar o CPF depois de sofrer sucessivos golpes. Também, o CPF de uma mulher foi usado de forma ilegal por criminosos para conseguir um cartão de crédito. O prejuízo foi de quase R$ 7 mil. No Brasil, existem hoje cerca de 215 milhões de CPFs ativos. Apenas com ele é possível se inscrever em programas do governo, abrir empresas, contas em bancos e declarar o Imposto de Renda, por exemplo. Para aumentar a proteção, a Receita Federal disponibilizou, de forma gratuita, uma ferramenta que impede o CPF seja usado sem que o conhecimento do dono. Mais de 600 mil pessoas já começaram a usar o dispositivo "proteger meu CPF", no site da Receita Federal.



