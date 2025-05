Região Sudeste lidera ranking de roubo de cargas

Um estudo da Associação Nacional do Transporte de Cargas mostra que a região Sudeste concentra o maior número de ocorrências no país, com mais de 70% dos casos. Um relatório encomendado por empresas de logística revela que São Paulo aparece em primeiro lugar, com quase 40% das ocorrências. O Rio de Janeiro concentra mais de 25% dos casos. A tendência é que o estado ultrapasse São Paulo até 2026.



