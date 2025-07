Regiões Sul e Sudeste sofrem reflexos da ressaca pelo segundo dia

As regiões Sul e Sudeste sofreram os reflexos da ressaca pelo segundo dia. O alerta da Marinha para mar agitado vai até a próxima quinta-feira (31) no litoral do Rio de Janeiro. Na Zona Sul, a equipe da Companhia Municipal de Limpeza Urbana virou a noite para retirar a areia que invadiu as pistas por causa da ressaca. A avenida que margeia a orla, teve o trânsito interrompido nos dois sentidos.



