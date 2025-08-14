Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares

Os registros de infrações de trânsito estão suspensos desde 1º de agosto, em parte dos 47 mil quilômetros de rodovias federais com radares. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Segundo nota técnica da Secretaria Nacional de Trânsito, o corte de quase 90% do orçamento previsto para a manutenção dos equipamentos tem inviabilizado o serviço de controle de velocidade nas rodovias.



