Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares

Suspensão em agosto devido a cortes orçamentários compromete controle de velocidade

JR na TV|Do R7

Os registros de infrações de trânsito estão suspensos desde 1º de agosto, em parte dos 47 mil quilômetros de rodovias federais com radares. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Segundo nota técnica da Secretaria Nacional de Trânsito, o corte de quase 90% do orçamento previsto para a manutenção dos equipamentos tem inviabilizado o serviço de controle de velocidade nas rodovias.

